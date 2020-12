Sandhausen sortiert Frey und Türpitz aus

Der SV Sandhausen hat Marlon Frey und Philip Türpitz vom Trainingsbetrieb freigestellt. Das hat Trainer Michael Schiele auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr) bekanntgegeben. Beide spielen in den weiteren Planungen des Vereins damit keine Rolle.

Sowohl Frey als auch Türpitz sind in der aktuellen Saison nur Nebendarsteller in Sandhausen. Während der 24-jährige Frey noch keine Minute bestritt, stehen für den fünf Jahre älteren Türpitz vier Einwechslungen zu Buche. Mehr werden nicht hinzukommen. In der laufenden Spielzeit wurde bereits Torwart Martin Fraisl (27) von Sandhausen freigestellt – allerdings nicht wegen Perspektivlosigkeit, sondern wegen eines Vorfalls in der Kabine. Sein Vertrag wurde mittlerweile aufgelöst.