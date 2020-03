Kehrtwende bei Pogba | Mourinho steht in der Kritik

Bleibt Pogba bei United?

Nach langem Hin und Her scheint es nun eine erneute Kehrtwende bei Paul Pogba zu geben. Es wurde allgemein erwartet, dass der 26-Jährige Manchester United im kommenden Sommer verlassen wird. Nun könnte angeblich alles ganz anders kommen. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass Pogba seine Zukunft bei den Red Devils sieht. Einer Ausdehnung seines bis 2021 datierten Arbeitspapiers soll er ebenfalls nicht abgeneigt gegenüberstehen. Die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr besteht weiterhin. Bei Pogba soll der Glaube gewachsen sein, künftig eine führende Rolle in einer Ära des Erfolgs bei United einnehmen zu können. Winter-Neuzugang Bruno Fernandes soll dazu einen großen Teil beigetragen haben. Dem englischen Blatt zufolge ist Pogba von der Wirkung beeindruckt, die der 25-jährige Portugiese auf das Team von Ole Gunnar Solskjaer hat. Der Saisonabschluss von Manchester United dürfte die endgültige Entscheidung des Franzosen maßgeblich beeinflussen.

Europameisterschaft 2020 durch Coronavirus bedroht

Die kommende Europameisterschaft könnte um ein Jahr verschoben werden. Mit dem Ausbruch des Coronavirus und den Maßnahmen verschiedener europäischer Regierungen zur Begrenzung von Menschenmassen sind insbesondere der Sport und der Fußball betroffen. In den vergangenen Tagen wurden bereits zahlreiche Spiele vor leerer Kulisse ausgetragen, wenn sie überhaupt stattfinden durften. Eine baldige Besserung der Situation scheint nicht in Sicht. Nun berichtet die kroatische Zeitung ‚Sportske Novosti‘, dass sich die UEFA alle Meinungen und Standpunkte der verschiedenen europäischen Verbände zu der prekären Situation einholen möchte.

Mourinho bringt England in Aufruhr

Tottenham Hotspur ging am gestrigen Dienstag als klarer Verlierer vom Platz, als RB Leipzig das Team von José Mourinho mit 3:0 abfertigte. Und obwohl Torhüter Hugo Lloris (33) bei den ersten beiden Gegentoren keine allzu gute Figur abgab, ist es in erster Linie The Special One, der in der Kritik steht. „Auf keinen Fall, José“, titelt der ‚Guardian‘. Das englische Blatt erklärt, dass das Team „in Qualen“ war und von den Leipzigern überrannt wurde. „Es ist der tote José“, lautet die Schlagzeile des ‚Daily Mirror‘. Die britische Zeitung erlaubt sich ein Wortspiel: Das englische Wort „dead“ wurde durch Eric Dier (26) ersetzt, der ebenfalls eine schwache Leistung ablieferte.