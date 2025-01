Leipzig hat Valencia-Talent im Blick

RB Leipzig hat auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr neben Daniel Svensson (22) vom FC Nordsjaelland einen weiteren Spieler auf der Liste. Wie die ‚Marca‘ berichtet, befassen sich die Sachsen mit Yarek Gasiorowski vom FC Valencia. Das 20-jährige Abwehrtalent steht bei den abstiegsbedrohten Fledermäusen nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Dem Vernehmen nach besitzt Valencia jedoch eine vereinsseitige Option zur Verlängerung bis 2027, die an eine bestimmte Zahl an Einsätzen geknüpft ist.

In der laufenden Spielzeit kommt das Toptalent auf zehn Startelfeinsätze (15 Spiele insgesamt). Im aktuellen Vertragspapier verfügt Gasiorowski über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. Bei RB dürfte man jedoch eher an einem günstigeren Deal interessiert sein, der der aktuellen Vertragssituation des spanischen U19-Nationalspielers mit polnischen Wurzeln entspricht. Bei Alternativ-Kandidat Svensson waren sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse im Gespräch.