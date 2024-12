United: Rashford offen für Abschied – Amorim reagiert

Rúben Amorim hat auf die Aussagen von Marcus Rashford reagiert, denen zufolge er für eine neue Herausforderung bereit sei. Auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale im Carabao Cup gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag (21 Uhr) betonte der Übungsleiter von Manchester United die Wichtigkeit des 27-Jährigen für das Team: „Wir brauchen gute Spieler und er ist ein guter Spieler. (…) Wir haben eine neue Herausforderung und die wird nicht einfach.“

Rashford ist seit Januar 2016 fester Bestandteil des Profikaders von United. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2028. Zwar konnte der Engländer in den vergangenen Jahren immer wieder sein Potenzial andeuten, konstant gute Leistungen über einen längeren Zeitraum konnte er aber nur selten liefern. In der aktuellen Saison steht Rashford bei zehn Torbeteiligungen in wettbewerbsübergreifend 24 Spielen. Gerüchten zufolge stehen die Red Devils einer Trennung offen gegenüber.