30 Millionen: Bayern & BVB im Transfer-Duell?

Am heutigen Mittwoch (21 Uhr) steht eines der wichtigsten Spiele für Raphael Onyedika an. Der 23-Jährige trifft mit dem FC Brügge auf Manchester City – holt er mit seinem Klub mindestens einen Punkt, wären die Skyblues aus der Champions League ausgeschieden und Brügge in den Playoffs.

Auch für seine persönliche Entwicklung wird das Spiel auf der größtmöglichen Bühne auf Vereinsebene für Onyedika zentral sein. Der neunfache nigerianische Nationalspieler befindet sich längst im Fokus europäischer Top-Klubs. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben neben dem FC Porto und dem AC Mailand auch Borussia Dortmund und der FC Bayern München beim Sechser angefragt.

Hohe Ablöse fällig

Die englische Zeitung berichtet von rund 30 Millionen Euro, die für Onyedika fällig wären. Brügge sei aktuell aber fest entschlossen, den laufstarken und passsicheren Mittelfeldmotor zumindest in dieser Transferperiode halten zu können.

Zu wichtig scheint Onyedika für das Spiel des belgischen Erstligisten, der seit 20 Spielen ungeschlagen ist und damit seit Ende Oktober nicht mehr verloren hat. Großen Anteil daran hat dabei auch der vertraglich bis 2027 gebundene Rechtsfuß, der in dieser Spielzeit bereits auf 30 Einsätze kommt.