FC Bayern: Kommt Kamada ablösefrei?

Der FC Bayern steigt in das Rennen um den ablösefreien Daichi Kamada ein. Dies berichtet zumindest die japanische Zeitung ‚Sponichi‘ unter Berufung auf eigene Informationen.

Kamada zählt zu den begehrtesten Spielern auf dem europäischen Markt, da sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt im Sommer ausläuft. Unter anderem haben Manchester United, der FC Barcelona, Tottenham Hotspur und auch Borussia Dortmund Interesse angemeldet.

Dass der 26-jährige Kreativspieler, in dieser Saison schon an 17 Treffern in 25 Partien direkt beteiligt, bei der Eintracht verlängert, ist unwahrscheinlich. Zu namhaft ist die Konkurrenz, die um den geschmeidigen Rechtsfuß wirbt. Klar ist: Sollten die Bayern wirklich ernst machen, würde sich Kamada zumindest geschmeichelt fühlen.