RB-Start: Klopp schließt einen Klub aus

Jürgen Klopp will in seiner Rolle als Fußballchef bei Red Bull nicht für Leeds United tätig werden. Der ‚Sport Bild‘ zufolge hindert ihn sein Abschiedsversprechen an die Fans des FC Liverpool, für keinen anderen englischen Klub zu arbeiten, daran.

Red Bull ist Hauptsponsor und Minoritätseigner bei Leeds, das aktuell die zweite englische Liga anführt und somit auf Kurs Richtung Premier League liegt. Zum RB-Kosmos zählen des weiteren die Filialen in Leipzig, Salzburg und Liefering, New York, Paris, Saitama sowie Bragantino. Klopp tritt seinen neuen Job offiziell am morgigen Neujahrstrag an.