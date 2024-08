Fritz: Ducksch-Abschied „kann heiß werden“

Clemens Fritz will nicht ausschließen, dass Marvin Ducksch (30) den SV Werder Bremen bis zum Ende dieser Woche noch verlässt. Gegenüber dem ‚kicker‘ gibt der Geschäftsführer zu Protokoll, dass ein Abgang des Stürmers „heiß werden“ kann. „Wir führen Gespräche und hoffen, dass es uns auch gelingt, diese Woche was umzusetzen“, führt Fritz aus.

Der frühere Werder-Profi ist sich bewusst, dass man die letzte Transferwoche schwer planen kann. „Man weiß nie, was in einer letzten Woche des Transfermarkts noch passiert. Wenn was passiert, was für alle Beteiligten passt, muss man darüber sprechen“, so Fritz, der aber klarstellt: „Wichtig ist, dass wir auch nachbesetzen können. Das ist das Allesentscheidende. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, werden wir auch auf der Abgabenseite nichts mehr tun.“