„Kein Profi“: Akman übt Selbstkritik

Ali Akman ist mit seinen ersten Monaten bei Eintracht Frankfurt absolut nicht zufrieden. Gegenüber ‚Transfermarkt.tr‘ räumt der türkische Angreifer ein, „viele Defizite“ offenbart zu haben: „Körperlich, geistig – ich war kein Profi. Es fehlte noch so viel. Vieles ist eine Frage des Alters und der Erfahrung.“

Bei seinem Wechsel zur Eintracht im März 2021 erwies sich Akman in der Tat noch nicht reif für die Frankfurter Profimannschaft. Im August verliehen die Hessen den 19-Jährigen an den niederländischen Erstligisten NEC Nijmwegen, für den er bislang sechs Tore in 24 Pflichtspielen erzielen konnte. Akman selbstbewusst: „Hier kann man sich gut verbessern [...]. Ich freue mich aber darauf, nach der Leihe nach Frankfurt zurückzukehren.“