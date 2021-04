RB Leipzig - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Selten brachte ein Bundesliga-Topspiel in dieser Saison so viel Brisanz mit wie die heutige Begegnung zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern (18:30 Uhr). Vier Punkte trennen die beiden Klubs in der Tabelle, bei einem Sieg der Sachsen wäre das Meisterschaftsrennen also offener denn je. Gleichzeitig wäre ein Bayern-Erfolg die wahrscheinliche Vorentscheidung.

Für zusätzliche Aufregung sorgte im Vorfeld der Partie die Verletzung von Robert Lewandowski. Wie werden sich die Münchner ohne ihren Toptorjäger schlagen, der mit einer Knieverletzung für vier Wochen ausfällt?

Ausfälle auf beiden Seiten

Neben dem Polen müssen die Bayern auch auf die verletzten Douglas Costa und Corentin Tolisso verzichten. Gelbgesperrt fehlt Jérôme Boateng und auch Alphonso Davies ist nach seinem Platzverweis am vergangenen Spieltag nicht spielberechtigt.

Auch die Sachsen müssen auf wichtige Spieler verzichten. Angeliño konnte sich nicht rechtzeitig von seiner Muskelverletzung erholen, Marcel Halstenberg ist noch in Corona-Quarantäne. Nach wie vor kein Thema sind die Langzeitverletzen Konrad Laimer und Dominik Szoboszlai. Gelbgesperrt fehlt Kevin Kampl.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Dayot Upamecano. Der Innenverteidiger, der im Sommer ausgerechnet zum FC Bayern wechseln wird, hatte das Spiel gegen Bielefeld vor zwei Wochen verpasst, sich nun aber fit zurückgemeldet.

