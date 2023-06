Über 35 Millionen: Chelsea angelt sich Jackson

Der FC Chelsea verpflichtet Nicolas Jackson vom FC Villarreal. Der Premier League-Verein stattet den Offensivspieler mit einem Achtjahresvertrag aus. Dem Vernehmen nach ziehen die Blues nicht die Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro, sondern überweisen etwas mehr nach Spanien. Im Gegenzug erhält Chelsea ein präferiertes Zahlungsmodell mit Raten.

Seit 2019 stand Jackson bei Villarreal unter Vertrag. Nach einjähriger Leihe zum CD Mirandes schaffte der Angreifer in der abgelaufenen Saison den Sprung in die erste Mannschaft. In 38 Partien erzielte der 22-Jährige 13 Tore und bereitete fünf weitere vor.

Chelsea setzt sich mit Jacksons Verpflichtung gegen RB Leipzig durch. Medien berichteten, dass auch der Bundesligist an einer Zusammenarbeit mit dem Rechtsfuß interessiert war. Nun hat sich der Senegalese für den Schritt Richtung Insel entschieden.