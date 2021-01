Ajax schnappt sich Haller

Ajax Amsterdam sorgt für ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Wie der niederländische Spitzenklub vermeldet, wechselt der Ex-Frankfurter Sébastian Haller von West Ham United in die Johan-Cruyff-Arena. Der französische Mittelstürmer unterschreibt einen Vertrag bis 2025 und kostet eine vereinsinterne Rekordablöse von 22,5 Millionen Euro.

Vor eineinhalb Jahren war Haller noch für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu West Ham gewechselt. So richtig wurde der 26-Jährige in London allerdings nicht glücklich (52 Pflichtspiele, 14 Tore). Nun wechselt Haller zurück in die Eredivisie, wo er bereits von 2015 bis 2017 für den FC Utrecht auf Torejagd gegangen war.