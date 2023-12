Köln: Limnios-Abnehmer gefunden

Dimitris Limnios wird seine Zelte beim 1. FC Köln wohl in Kürze abbrechen. Wie ‚Sportime‘ aus Griechenland berichtet, bahnt sich ein Wechsel zum Ex-Klub und griechischen Tabellenführer PAOK Saloniki an. Mit Köln arbeite Limnios derzeit an einer Auflösung des bis Sommer datierten Vertrags.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von PAOK war der 25-jährige Flügelstürmer im September 2020 in die Domstadt gewechselt. Für die FC-Profis bestritt Limnios seither nur 15 Spiele, war zwischenzeitlich an Twente Enschede verliehen. Im Trikot des Bundesligisten lief der 25-fache griechische Nationalspieler letztmals Ende Mai auf, in dieser Saison steht ein Auftritt für das Regionalliga-Team zu Buche.