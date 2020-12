Bleibt Rooney Derby-Coach?

Wayne Rooney könnte womöglich längerfristig an der Seitenlinie von Derby County stehen. Laut dem ‚Telegraph‘ will der 35-jährige Interimscoach der Rams in der kommenden Woche dem Klubvorstand seine Ideen für den englischen Zweitligisten präsentieren. Mitte November hatte die Manchester United-Legende den glücklosen Phillip Cocu beim damaligen Tabellenletzten abgelöst.

Unter Rooney war zuletzt ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Seitdem der Offensivspieler (zehn Saisoneinsätze, ein Tor) auf die Trainerbank gewechselt ist, blieb die Mannschaft nach zwei Niederlagen zum Start sechs Spiele in Folge ungeschlagen. „Ich fühle, dass meine Zukunft im Management liegt und ich bin bereit, es auf Vollzeitbasis zu tun“, wird Rooney vom ‚Telegraph‘ zitiert.