Kamada-Verlängerung: Bobic optimistisch

Fredi Bobic scheint nach wie vor an eine Vertragsverlängerung von Daichi Kamada zu glauben. Laut dem ‚kicker‘ ist der Sportchef von Eintracht Frankfurt „optimistisch“, dass der japanische Offensivspieler sich an die Hessen binden wird. Für die nahe Zukunft sei eine weitere Verhandlungsrunde in den Vertragsgesprächen angesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kamada ist noch bis 2021 an die SGE gebunden. Am gestrigen Mittwoch hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass der Berater des Japaners eine vorzeitige Verlängerung ablehne. Offenbar nur Verhandlungstaktik.