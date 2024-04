Milan: Erster Favorit auf Pioli-Nachfolge

Der AC Mailand plant die Trennung von Trainer Stefano Pioli zum Saisonende und hat mittlerweile einen potenziellen Nachfolger an der Angel. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ führt eine heiße Spur zu Julen Lopetegui. Der aktuell vereinslose Spanier befinde sich demnach in der Pole Position um den Job bei den Rossoneri. Mit Lopetegui steht Milan dem Bericht zufolge schon länger in Kontakt. Bereits im Frühjahr, als die Mailänder in einer Ergebniskrise steckten, kam die Akte von Lopetegui erstmals beim AC auf den Tisch.

In der Serie A haben die Rossoneri als Tabellenzweiter mit 14 Punkten einen beträchtlichen Rückstand auf Tabellenführer und Stadtrivale Inter. Lopetegui soll dies künftig ändern. Als Hauptargument spreche für den 57-Jährigen, dass er internationale Erfahrung vorzuweisen hat und vor allem das Maximale aus den zur Verfügung stehenden Mitteln herausholt. Milan kann sich aus wirtschaftlichen Gründen keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt leisten und muss womöglich kleinere Brötchen backen. Weitere Trainer-Kandidaten sind Marcelo Gallardo (Al-Ittihad) und Christophe Galtier (Al-Duhail).