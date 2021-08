Karriereplan vorgelegt: Bayern will Adli holen

Der FC Bayern bemüht sich laut Medienberichten aus Frankreich intensiv um Amine Adli. Nach Informationen von ‚RMC‘ sind die Münchner seit Wochen am 21-jährigen Offensivspieler dran, haben ihm demnach sogar schon einen konkreten Karriereplan aufgezeigt.

Der deutsche Rekordmeister wolle den variablen Adli als vierten Flügelstürmer hinter Serge Gnabry (26), Leroy Sané (25) und Kingsley Coman (25) an Bord holen. Dem FC Toulouse habe Bayern bis dato noch kein offizielles Angebot unterbreitet.

An den französischen Zweitligisten ist Adli vertraglich nur noch bis 2022 gebunden, die Ablöse wäre also auch für in Corona-Zeiten sparsame Münchner zu stemmen – Ende Juni lag die Forderung bei knapp sieben Millionen Euro. In 43 Profispielen für Toulouse verbuchte Adli 16 Scorerpunkte (acht Tore, acht Assists).

„Er wird gehen“

Allein ist der FC Bayern mit seinem Interesse nicht. Ein Auge auf den jungen Franzosen haben mehrere namhafte Klubs aus Europa geworfen, nach FT-Informationen hat insbesondere Bayer Leverkusen vor geraumer Zeit schon konkrete Schritte unternommen.

Eine Entscheidung, für welchen Verein der begehrte Linksfuß künftig spielen wird, ist noch nicht gefallen. Toulouse-Präsident Damien Comolli hat allerdings längst kapituliert, sagte vor zwei Wochen: „Er wird gehen, weil er nicht bleiben will. Er wird uns diesen Sommer verlassen.“ Womöglich Richtung Bundesliga.

Update (12:30 Uhr): Laut ‚Sky‘ bekundet auch Borussia Dortmund Interesse an Adli. Ein Angebot aus Wolfsburg habe er derweil abgelehnt – Adli würde gerne nach München wechseln.