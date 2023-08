Seaone spricht über Elvedi-Transfer

Nico Elvedi (26) ist weiterhin ein klarer Abschiedskandidat bei Borussia Mönchengladbach. Laut seinem Trainer Gerardo Seoane ist deshalb unklar, ob er beim anstehenden Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr) mit von der Partie sein wird. „Nico Elvedi steht uns generell gesundheitlich zur Verfügung. Seine Personalie ist allerdings weiterhin offen. Es wird sich zeigen, ob er am Samstag im Kader stehen und auch spielen wird“, so der 44-jährige Fohlen-Coach.

Der Schweizer Innenverteidiger wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Die Wolverhampton Wanderers gelten als großer Interessent am Rechtsfuß, allerdings konnten sich die Borussia und die Engländer bislang noch nicht auf eine Ablöse einigen. Mit Maximilian Wöber (25) haben die Fohlen bereits einen Ersatz für Elvedi verpflichtet.