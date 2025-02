„Großer Schritt“: Zaragoza offen für Bayern-Rückkehr

Linksaußen Bryan Zaragoza, aktuell vom FC Bayern an CA Osasuna verliehen, hat sich zu seiner Zukunft bei den Münchnern geäußert. Der 23-Jährige erklärte gegenüber den spanischen Ablegern von ‚DAZN‘: „Ich bin mir noch nicht sicher, was passieren wird. Ich konzentriere mich darauf, die Saison mit Osasuna zu beenden. Ich würde gerne in Spanien spielen, so wie ich es jetzt tue, aber wenn ich nach Deutschland zurückkehren muss, ist das auch ein großer Schritt für mich und das würde ich auch gerne tun.“

In der laufenden Saison absolvierte Zaragoza 18 Pflichtspiele, erzielte ein Tor und bereitete fünf weitere Treffer vor. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2029, sodass er mittelfristig wohl wieder zu den Bayern zurückkehren könnte. Zuletzt schloss Osasunas Sportdirektor Braulio Vázquez einen Verbleib des Spaniers im Interview mit dem vereinseigenen Radiosender kategorisch aus.