Ajax verkündet Transfer-Doppelschlag

Ajax Amsterdam hat sich am späten Dienstagabend noch zweimal auf dem Transfermarkt bedient. Von Real Valladolid wechselt Linksverteidiger Lucas Rosa (24) zum Eredivisie-Klub. Der Brasilianer unterschreibt bis 2029. Zu den Ablösemodalitäten macht Ajax keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem haben die Amsterdamer auch einen Nachfolger für Diant Ramaj (23) gefunden, den es zu Borussia Dortmund zog. Torhüter Matheus (32) von Sporting Braga kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende inklusive Kaufoption in die Grachtenstadt. Am gestrigen Dienstag schloss in den Niederlanden das Transferfenster.