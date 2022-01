Leicester öffnet Tielemans die Tür

Bei Leicester City will man Youri Tielemans (24) offenbar nicht unnötig Steine in den Weg legen. „Youri ist in einem Alter und in einem Stadium seines Vertrags, in dem er sicherstellen muss, dass er jede Option in Betracht zieht“, sagte Trainer Brendan Rodgers in einer Medienrunde. Und weiter: „Ich würde es lieben, ihn weiter hier in Leicester zu sehen, aber ich verstehe, dass eine Karriere sehr kurz ist.“

Tielemans‘ Vertrag bei den Foxes läuft noch bis 2023. Dementsprechend bietet sich dem Premier League-Klub im Sommer letztmalig die Gelegenheit, noch eine adäquate Ablöse einzustreichen. Vorstöße seines Arbeitgebers, den Kontrakt vorzeitig auszudehnen, lehnte Tielemans unlängst ab. Manchester United, dem FC Chelsea, dem FC Liverpool, Real Madrid, Atlético Madrid und auch dem FC Bayern wurden zuletzt Interesse an Tielemans nachgesagt.