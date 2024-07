United-Einkauf Yoro droht lange Pause

Manchester United muss zum Start der Premier League-Saison vorerst auf Sommerneuzugang Leny Yoro verzichten. Nachdem sich der Innenverteidiger bei der 1:2-Testspielniederlage gegen den FC Arsenal verletzte, rechnet der ‚Mirror‘ mit einer Pause über „einen längeren Zeitraum“. Spekuliert wird über eine Verletzungspause von drei Monaten. Noch ist nicht bekannt, welche Verletzung sich der 18-jährige Franzose zugezogen hat, die genaue Diagnose wird aber voraussichtlich in dieser Woche bekanntgegeben.

Auf dem Trainingsgelände der Red Devils wurde Yoro am gestrigen Dienstagnachmittag auf Krücken und mit einem Schutzschuh für seinen linken Fuß gesehen. In etwas mehr als zwei Wochen startet das Team von Trainer Erik ten Hag mit einem Heimspiel gegen den FC Fulham in die Saison. Für United wäre ein längerfristiger Ausfall des Abwehrspielers ein schwerer Schlag. Schließlich war der 62-Millionen-Einkauf vom OSC Lille fest in der Defensivzentrale eingeplant. Womöglich legen die Verantwortlichen nun auch im Werben um Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt (24) nach.