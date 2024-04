Medien: Juve mit neuem Trainer einig

2021 kehrte Massimiliano Allegri nach zweijähriger Pause zurück an die Seitenlinie von Juventus Turin. An die zahlreichen Erfolge seiner ersten Amtszeit konnte er nicht anknüpfen, ein Titel sprang bislang nicht heraus.

Nach Platz sieben in der Vorsaison läuft es auch jetzt wieder holprig. Nur einen Sieg holte Juve aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Immerhin Platz drei steht aktuell aber zu Buche, zudem zogen die Bianconeri ins nationale Pokalfinale ein.

Ersatz an der Angel

Für Allegri wird es so oder so eng, Gerüchte um eine Trennung im Sommer kursieren schon länger. Und erhalten nun neue Nahrung. Denn wie ‚Calciomercato.com‘ vermeldet, ist sich Juve mit Thiago Motta einig geworden. In den seit Wochen andauernden Verhandlungen sei ein Durchbruch erzielt worden.

Eine Einigung mit Mottas Klub, dem FC Bologna, ist nicht nötig, das Vertragsverhältnis läuft Ende Juni aus. Den Verein aus der Emilia-Romagna trainiert der 41-jährige Italiener (30 Länderspiele) seit 2022.

Auf Platz vier liegend ist Bologna auf fast schon historischem Kurs, besser schlossen die Rossoblu eine Saison letztmals 1967 (Platz drei) ab. Begehrlichkeiten weckte Motta entsprechend nicht nur in Turin. Auch Inter und der AC Mailand hatten zeitweise die Fühler ausgestreckt, nun deutet vieles auf einen Wechsel zu Juve hin.