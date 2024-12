Salah: Es riecht nach Liverpool-Abschied

Mohamed Salah vom FC Liverpool ist auf seine Zukunft zu sprechen gekommen. Im Anschluss an den gestrigen 2:0-Erfolg über Manchester City ließ der ägyptische Superstar durchblicken: „Um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass dies Stand jetzt mein letztes Spiel für Liverpool gegen City ist. Deshalb habe ich es einfach genossen. Die Atmosphäre war unglaublich, ich genieße jede Sekunde hier. Hoffentlich gewinnen wir die Liga und sehen, was dann passiert.“

Salah selbst, der in der laufenden Saison phänomenale 24 Scorerpunkte in 20 Pflichtspielen sammelte, traf in der 78. Minute zum 2:0-Endstand per Elfmeter. Sein Vertrag an der Anfield Road ist nur noch bis zum Sommer gültig. Es deutet sich immer mehr an, dass der 32-jährige Linksfuß nicht mehr verlängern wird.