Wolfsburg: Brooks fehlt gegen Bayern

Der VfL Wolfsburg muss für das Topspiel gegen den FC Bayern München am heutigen Mittwochabend (20:30 Uhr) auf John Anthony Brooks verzichten. Nach ‚kicker‘-Informationen fällt der 27-jährige Innenverteidiger aufgrund einer Rückenprellung, die er sich am vergangenen Freitag in der Partie gegen Eintracht Frankfurt (2:1) zugezogen hatte, weiter aus.

Der US-Amerikaner mauserte sich in der laufenden Saison mit überzeugenden Leistungen zum unbestrittenen Abwehrchef der Wölfe und stand in jedem Ligaspiel über 90 Minuten auf dem Platz. Gegen den deutschen Rekordmeister wird Brooks wohl durch den Franzosen Joshua Guilavogui ersetzt, der mit einem Muskelfaserriss zuletzt selbst wochenlang gefehlt hatte.