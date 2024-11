Personalknall beim BVB

Borussia Dortmund trennt sich von seinem Chefscout Eduard Graf. Das bestätigte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, gegenüber der ‚Bild‘: „Wir haben unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung unserer Scoutingabteilung. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Eduard Graf über die Saison hinaus nicht fortzusetzen. Um der Sensibilität des Aufgabenfeldes Rechnung zu tragen, haben wir ihn mit sofortiger Wirkung freigestellt.“ Die Entscheidung über die vorzeitige Trennung wurde Graf demnach bereits am Dienstag mitgeteilt. Sein Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Der Spielerbeobachter war seit 2013 für die Schwarz-Gelben tätig. Der 35-Jährige arbeitete sich vom Jugendscout hoch bis hin zum Head of International Relations and Scouting und wurde schließlich im Sommer 2022 zum Chefscout des BVB befördert. Graf war unter anderem an Transfers wie dem von Jadon Sancho (24) verantwortlich. Dennoch war man bei der Borussia nicht mehr gänzlich von Graf überzeugt. Dessen Aufgaben werden laut ‚Bild‘ nun künftig vermehrt vom Technischen Direktor Sven Mislintat übernommen.