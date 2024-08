Chelsea-Transfer: Félix hat sich entschieden

João Félix hat sich für eine Rückkehr zum FC Chelsea entschieden. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der 24-Jährige seinen Berater Jorge Mendes bereits am gestrigen Sonntag über seinen Entschluss informiert. Die Verhandlungen zwischen Atlético Madrid und den Londonern laufen aktuell. Es wird erwartet, dass die Blues zeitnah ein offizielles Angebot für den Offensivstar abgeben werden.

Félix verbrachte bereits die Rückrunde der Saison 2022/23 als Leihspieler bei Chelsea. Seinerzeit konnte er den damaligen Trainer Mauricio Pochettino jedoch nicht von sich überzeugen. In 20 Pflichtspielen kam der Stürmer in London lediglich auf vier Treffer und blieb ohne Vorlage. Trotzdem möchte der Portugiese es erneut bei Chelsea versuchen und auch der Verein treibt den Wechsel voran. Aktuell wird diskutiert, ob Félix in den Transfer von Conor Gallagher (24) eingebaut wird. Das Chelsea-Eigengewächs soll den umgekehrten Weg gehen und bei den Rojiblancos unterschreiben.