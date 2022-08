Salernitana hat Bundesliga-Trio auf der Liste

Bei der Suche nach neuen Spielern schielt US Salernitana in Richtung Bundesliga. Drei Spieler aus der deutschen Topliga sind laut ‚Gazzetta dello Sport‘ aktuell Thema beim italienischen Erstligisten. Salernitana-Präsident Antonio Iervolino kündigte zuletzt „mindestens vier, fünf Spieler“ vor dem Ende der Transferperiode an.

Eine Rolle in den Überlegungen der Offiziellen spielt dem Bericht zufolge Ajdin Hrustic von Eintracht Frankfurt. Der 26-jährige Australier gilt als Verkaufskandidat bei den Adlern und könnte seiner Karriere mit einem Wechsel in die Serie A neuen Schwung verleihen. Bei der SGE kam er seit seinem Wechsel 2020 über den Status als Ergänzungsspieler nie hinaus.

Kommen zwei Herthaner?

Die Personalie Krzysztof Piatek (27) ist ebenfalls noch heiß beim Klub aus Salerno. Iervolino äußerte sich zum Mittelstürmer vor wenigen Tagen zuversichtlich: „Wir arbeiten hart daran, ihn dem Trainer in Kürze zur Verfügung zu stellen.“

Der Pole von Hertha BSC will bei seiner Suche nach einem neuen Arbeitgeber in seiner Wahldestination Italien zwar lieber zu einem größeren Klub wechseln, Alternativen zu Salernitana tun sich für Piatek aktuell jedoch keine auf, so die italienische Tageszeitung.

In den Gesprächen zwischen Hertha und Salernitana thematisierten die Bosse des deutschen Hauptstadtklubs dem Bericht zufolge auch die Verfügbarkeit von Dodi Lukebakio. Der 24-jährige Belgier betonte zuletzt jedoch vehement, dass er in Berlin bleiben will.