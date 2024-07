Ablöse steht: Palhinha kurz vor Bayern-Wechsel

Der FC Bayern bekommt wohl zeitnah die gewünschte Verstärkung fürs Mittelfeld. Zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Fulham müssen laut ‚Sky‘ „nur noch Details geklärt werden“, bevor der Wechsel von João Palhinha (28) über die Bühne geht.

Der portugiesische Nationalspieler steht seit langem auf der Liste bei den Bayern und war vergangenen Sommer am Deadline Day schon zum obligatorischen Medizincheck an der Säbener Straße. Der Deal platzte aber auf den letzten Metern, da die Cottagers keinen Ersatz mehr verpflichten konnten. So musste Palhinha unverrichteter Dinge wieder abreisen.

Dem Pay-TV-Sender zufolge ist der Wechsel nun aber „fast unter Dach und Fach“. Zuletzt lagen beide Klubs bei der Ablöse noch weit auseinander. Der FC Bayern bot um die 45 Millionen Euro, die Engländer forderten knapp 70 Millionen Euro.

Offenbar hat sich Fulham nun sehr auf die Münchner zubewegt: Die Ablöse liegt laut ‚Sky‘ bei 46 Millionen Euro plus Boni, englische Medien nennen 51 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Zusatzzahlungen. Palhinha soll den Medizincheck nach der Europameisterschaft absolvieren und dann einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.