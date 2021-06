Baumgart lässt Özcan & Jakobs nach Japan

Geht es nach Steffen Baumgart, dürfen Salih Özcan (23) und Ismail Jakobs (21) zu Olympia nach Tokio reisen. Wie der neue Trainer des 1. FC Köln gegenüber dem ‚Express‘ mitteilt, sei er „der Letzte, der dem im Weg steht“. Sollten beide Spieler von Stefan Kuntz für das Turnier in Japan nominiert werden, würden sie das wichtige Trainingslager in der Saisonvorbereitung verpassen.

Derzeit stehen die Domstädter mit Özcan in Verhandlungen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft in Kürze aus. Obwohl sich ein Abschied abzeichnete, gab es in den vergangenen Tagen ein Umdenken beim frisch gebackenen U21-Europameister. Ein Verbleib ist nun sehr realistisch. Jakobs hingegen scheint ein Verkaufskandidat zu sein, um die klammen Kassen der Kölner zu füllen.