Til & Demirovic: Streich fordert mehr Geduld

Christian Streich will den beiden Neuzugängen Guus Til und Ermedin Demirovic mehr Zeit einräumen, sich beim SC Freiburg einzuleben. „Demi muss sich anpassen an die Bundesliga; dass er jeden Tag im Training auch an die Grenze gehen muss. Das tut er immer besser, ich bin sehr zufrieden. Immerhin wurde er ja auch eingewechselt“, sagte Streich über den 3,7-Millionen-Einkauf auf der heutigen Pressekonferenz. Bislang kommt der 22-jährige Angreifer auf lediglich acht Pflichtspielminuten, verteilt auf vier Einsätze.

Auch von ZSKA-Leihgabe Guus Til (22), für den die Breisgauer eine Kaufoption besitzen, erwartet Streich noch keine Wunderdinge: „Guus Til hat lange nicht gespielt, auch in Moskau. Er kam mit einer Verletzung zu uns. Er lebt von einer sehr guten Athletik und Power – das muss er sich jetzt wieder erarbeiten. Guus wird am Sonntag ein weiteres Mal in der zweiten Mannschaft spielen.“