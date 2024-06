23 Scorerpunkte: Schalke angelt sich Sylla

Schalke 04 gibt die Verpflichtung von Moussa Sylla bekannt. Die Königsblauen statten den 24-jährigen Angreifer aus Frankreich mit einem Vertrag bis 2028 aus. Die FT-Partnerseite Foot Mercato erfuhr bereits am heutigen Montagnachmittag von dem bevorstehenden Transfer. Die Königsblauen überweisen zwei Millionen Euro an den Ligue 2-Verein FC Pau.

„Mit Moussa hat sich ein Stürmer für uns entschieden, der über eine explosive Beschleunigung verfügt, einen ausgeprägten Sinn für die Tiefe hat und insgesamt schwer zu verteidigen ist. Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler, der uns durch seine Dynamik gerade im Ballbesitz enorm weiterhelfen wird“, sagt S04-Sportdirektor Marc Wilmots.

„Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag hier unterschrieben zu haben. Es ist eine große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten bei einem großen Klub wie Schalke zeigen zu können. Ich freue mich sehr auf das Team und die Fans“, lässt sich Sylla zitieren.

Der Rechtsfuß blickt auf eine starke Zweitligasaison in Pau zurück. 15 Ligatore, ein Treffer im französischen Pokal sowie sieben Vorlagen gelangen ihm für seinen Leihklub. Die Franzosen hatten Sylla im Anschluss an die Leihe für 300.000 Euro von SM Caen festverpflichtet, verkaufen ihn nun aber gewinnbringend an die Knappen. In Gelsenkirchen hofft man auf eine torhungrige Sofortverstärkung.