Fast fix: Neuer Offensivspieler für Schalke

Schalke 04 kann wohl schon bald Moussa Sylla als Neuzugang präsentieren. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato steht der französische Offensivspieler, zentral wie auf den Flügeln einsetzbar, kurz vor der Unterschrift beim Zweitligisten aus Gelsenkirchen. Rund zwei Millionen Euro werden an Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein hoher Betrag für den Traditionsklub mit der chronisch angespannten Kassenlage. Doch sollte sich Sylla so stark präsentieren wie in der vergangenen Saison, dürfte das viele Geld gut investiert sein. In der Ligue 2 schoss er starke 15 Tore für seinen Leihklub FC Pau, gab dazu sieben Vorlagen.

Lese-Tipp

Ulm bedient sich auf Schalke

Regulär steht Sylla noch bei SM Caen auf der Gehaltsliste, der Klub aus der Normandie verkauft den 24-Jährigen nun aber ein Jahr vor Vertragsende nach Deutschland an die Königsblauen. Für Sylla ist es die zweite Station außerhalb Frankreichs. Von 2020 bis 2023 lief er in den Niederlanden für den FC Utrecht auf.