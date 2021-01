Klub-WM: Die möglichen Bayern-Gegner

Durch den Gewinn der Champions League hat sich der FC Bayern München für die Klub-WM in Katar qualifiziert. Dort treffen die besten Teams der verschiedenen Kontinente aufeinander und es wird der Nachfolger des aktuellen Titelträgers FC Liverpool gesucht. Da die Stellvertreter aus Europa und Südamerika erst zum Halbfinale ins Turnier einsteigen, ergab die Auslosung am heutigen Nachmittag folgende Partien für das Viertelfinale:

4. Februar

15:30 Uhr: UANL Tigres (Mexiko) – Ulsan Hyundai FC (Südkorea)

19:00 Uhr: Al-Duhail SC (Katar) – Al Ahly SC (Ägypten)

Der FCB wird am 8. Februar auf den Sieger der Begegnung Al-Duhail gegen Al Ahly treffen. Bei der Partie zwischen UANL Tigres und Ulsan Hyundai wird der Gegner für das zweite Halbfinale (7. Februar) gegen den Sieger der Copa Libertadores (Finale am 30. Januar) in Südamerika ermittelt. Das Spiel um Platz drei (16 Uhr) und das Finale (19 Uhr) finden am 11. Februar im Education City Stadium statt.