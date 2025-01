Köln: Neuer Stürmer aus der Bundesliga?

Nur zu gerne hätte der 1. FC Köln Ivan Prtajin (28) von Union Berlin losgeeist. Ausgerechnet Ex-Coach Steffen Baumgart, der Ende des vergangenen Jahres an der Alten Försterei übernommen hat, soll einem Wechsel aber einen Riegel vorgeschoben haben.

Die Alternative haben die Kölner offenbar ebenfalls in der Bundesliga ausfindig gemacht. Wie der ‚Geissblog‘ berichtet, ist Benedickt Pichler ein „heißer Kandidat“ am Geißbockheim. Mehr noch: Mit den Kölnern soll sich der Stürmer bereits handelseinig sein, in der kommenden Woche könnte der Wechsel vollzogen werden.

Erst ein Neuzugang

So richtig gezündet hat der Zweitliga-Herbstmeister nach der einjährigen Transfersperre auf dem Wintermarkt noch nicht, lediglich Jusuf Gazibegovic (24) konnte von Sturm Graz verpflichtet werden. Neben Pichler soll sich mit Joël Schmied (26) vom FC Sion aber ein weiterer Transfer abzeichnen.

Pichler, der wie FC-Trainer Gerhard Struber sowie Neuzugang Gazibegovic in Salzburg geboren ist, war in der laufenden Saison 16 Mal für die Störche aktiv, verzeichnete dabei ein Tor sowie eine Vorlage. Bei der heutigen 2:3-Niederlage beim SC Freiburg stand der Stürmer nicht im Kader. Eine offizielle Begründung wurde nicht geliefert.