Millionen-Ablöse: Köln tütet Schmied-Deal ein

Der 1. FC Köln holt die gewünschte Verstärkung für die Innenverteidigung an Bord. War der Ablösepoker mit dem FC Sion zuletzt ins Stocken geraten, konnte man sich inzwischen auf einen Transfer von Joël Schmied einigen.

‚Sky‘ berichtet von einer finalen Übereinkunft. Demzufolge fließen zwischen zwei und 2,5 Millionen Euro aus Deutschland in die Schweiz. Der Medizincheck des früheren Schweizer U-Nationalspielers, mit dem schon längst alles klar ist, soll noch am Wochendende stattfinden.

Im Anschluss wird Schmied ein langfristiges Arbeitspapier in der Domstadt unterschreiben. In dem 26-jährigen Rechtsfuß sehen die FC-Verantwortlichen eine Sofortverstärkung, die in der Rückrunde bei der Mission Wiederaufstieg helfen soll.

Kölner Transferoffensive

Erstmals seit der Transfer-Sperre dürfen die Kölner in diesem Winter wieder frisches Personal registrieren. Mit der Verpflichtung von Jusuf Gazibegovic (24) für zwei Millionen Euro setze der Zweitligist ein erstes Ausrufezeichen. Jetzt greift Geschäftsführer Sport Christian Keller ein weiteres Mal tief in die Tasche – und im Optimalfall soll noch ein neuer Stürmer an den Rhein gelotst werden.