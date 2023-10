„Üble Sachen“: Streich weist Atubolu-Kritik zurück

Christian Streich hat Torwarttalent Noah Atubolu (21) energisch den Rücken gestärkt. „Wir bringen einen jungen Torwart rein, alle sagen, wie toll er ist, und bei den ersten Niederlagen geht die Kritik los. Lasst den Jungen in Ruhe“, fordert der Trainer des SC Freiburg in der ‚Sport Bild‘. Nach den Niederlagen gegen den VfB Stuttgart (0:5) und Borussia Dortmund (2:4) waren in den Medien erste Zweifel an Atubolus Fähigkeiten aufgekommen.

„Er kann gar nicht alles ausschalten, aber da kommen schon üble Sachen auf ihn zu. Wir sind da, aber damit muss er umgehen, auch wenn es hart und ekelhaft ist“, sagt Streich weiter. Atubolu soll beim Bundesligisten in die Fußstapfen von Mark Flekken (FC Brentford) treten. Erst im Juli hatte das Eigengewächs seinen Vertrag in Freiburg langfristig verlängert. In der laufenden Saison musste der U21-Nationaltorhüter in acht Pflichtspielen zwar insgesamt zwölfmal hinter sich greifen, blieb dabei aber dreimal ohne Gegentreffer.