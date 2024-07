Milan: Ibrahimovic mit Telefonterror bei Morata

Der AC Mailand hat sich bei der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Olivier Giroud (37) offenbar auf einen neuen Kandidaten festgelegt. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, bemüht sich Milans Berater Zlatan Ibrahimovic sehr um Álvaro Morata. Demzufolge hat der Schwede den Kapitän der spanischen Nationalmannschaft während der laufenden Europameisterschaft bereits mehrfach angerufen und für seinen Klub geworben. Die Rossoneri hatten ursprünglich Joshua Zirkzee (23) vom FC Bologna im Visier, dieser tendiert inzwischen aber klar zu einem Wechsel zu Manchester United.

Morata soll den Platz in der Sturmmitte besetzen, der durch den Wechsel von Giroud in die MLS frei wird. Milan bietet dem Vernehmen nach einen Vertrag über drei Saisons mit einer einjährigen Verlängerungsoption sowie ein Grundgehalt von fünf Millionen Euro. Morata ist laut der ‚Tuttosport‘ einer Rückkehr in die Serie A gegenüber offen. Neben Milan sind auch Juventus Turin, die AS Rom und Inter Mailand an dem 31-Jährigen interessiert. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al Ittihad ist dagegen vom Tisch.