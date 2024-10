CAS bestätigt: Doping-Sperre für Pogba verkürzt

Paul Pogba darf in Kürze wieder seiner Berufung nachgehen. Der 31-jährige Franzose wurde ursprünglich vom CAS (Court of Arbitration für Sport) zu vier Jahren Sperre aufgrund eines Dopingvergehens verurteilt. Nun wurde die Strafe auf 18 Monate beschränkt, demnach darf Pogba ab Januar wieder professionelles Training aufnehmen und ab März am Spielbetrieb teilnehmen.

Zur Begründung teilt der CAS mit: „Das CAS-Gremium stützte seine Entscheidung auf die Beweise und rechtlichen Argumente, dass die Einnahme von DHEA durch Herrn Pogba, der Substanz, auf die er positiv getestet wurde, nicht vorsätzlich erfolgte.“ Verschrieben wurde ihm das Mittel von einem Arzt aus Florida, der „mehrere hochrangige US-amerikanische und internationale Athleten behandelte, sachkundig war und die Anti-Doping-Verpflichtungen von Herrn Pogba gemäß dem Welt-Anti-Doping-Code“ beachten sollte. Pogbas Vorgehen war von NADO Italia als grob fahrlässig eingestuft worden, der CAS widerspricht dem nun und senkt die Strafe.