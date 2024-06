Ulm bedient sich auf Schalke

Der SSV Ulm hat Niklas Castelle (21) verpflichtet. Wie der Neu-Zweitligist bekanntgibt, wechselt der Mittelstürmer vom FC Schalke 04 zu den Spatzen und erhält einen Vertrag bis 2027. „Mit Niklas Castelle bekommen wir einen Spieler zu unserem Kader hinzu, der mit seiner Spielweise und seiner Dynamik unsere Offensivabteilung sehr gut ergänzt und den wir in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln können. Er hat bereits gezeigt, dass er mit viel Arbeit und guter Einstellung erfolgreich sein kann“, lässt sich SSV-Geschäftsführer Markus Thiele zitieren.

Castelle war 2022 aus der Landesliga zu den Schalkern gewechselt und kam in der abgelaufenen Saison 17 Mal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete drei weitere vor. Gegen den Hamburger SV kam der Offensivspieler zudem zu einem Kurzeinsatz in der 2. Bundesliga. Nun möchte er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. „Ich freue mich riesig, meine ersten Schritte als Profi-Fußballer in Ulm machen zu dürfen. Ich werde versuchen, in jedem Spiel und in jedem Training mein Bestes zu geben und kann kaum erwarten, dass es losgeht“, so Castelle.