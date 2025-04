Schalke verkündet Becker-Rückkehr

Die Rückkehr von Timo Becker (28) zu Schalke 04 ist perfekt. Der Zweitligist verkündet, dass der flexible Defensivmann einen ab Sommer gültigen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat.

Beckers Vertrag bei Holstein Kiel läuft aus, sodass er zur neuen Saison ablösefrei zu seinem Herzensklub zurückkehren kann. Schon von 2007 bis 2013 und von 2019 bis Anfang 2022 trug der erklärte Schalke-Fan das königsblaue Dress.

S04-Direktor Youri Mulder freut sich: „Timo hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ist in Kiel zu einem Führungsspieler in der Bundesliga gereift. Das wird er auch in den kommenden Wochen zeigen. Seine Spielweise ist von Tempo, Intensität und Leidenschaft geprägt. Wir alle wissen, was es Timo bedeutet, künftig wieder das S04-Trikot zu tragen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen.“