Porto: Pepê kommt im Sommer

Der FC Porto geht bei der Verpflichtung von Pepê den nächsten Schritt. Wie ‚Globo Esporte‘ berichtet, hat der Angreifer von Grêmio Porto Alegre am vergangenen Samstag den Medizincheck absolviert, innerhalb der nächsten Tage wird mit der Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag beim portugiesischen Spitzenklub gerechnet. Bereits während des Januars arbeitete man am Pepê-Transfer, nun wird der 23-jährige Brasilianer im Sommer in Porto aufschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse stehen 15 Millionen Euro im Raum, darüber hinaus erhält Grêmio eine Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5 Prozent. Damit wäre Pepê der viertteuerste Einkauf in Portos Vereinsgeschichte. In der laufenden Spielzeit steht der Rechtsfuß, der im vergangenen Sommer auch lose beim VfL Wolfsburg und dem FC Bayern gehandelt wurde, bei zwölf Treffern sowie sechs Assists in 36 Pflichtspielen.