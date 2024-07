Brentfords Rekordeinkauf monatelang raus

Den FC Brentford erreicht eine Hiobsbotschaft. Wie die Bees bekanntgeben, steht Mittelstürmer Igor Thiago mit einer Meniskusverletzung voraussichtlich bis zum Ende des Jahres nicht zur Verfügung. Die Blessur hatte sich der 23-jährige Brasilianer im Testspiel gegen den AFC Wimbledon (5:2) zugezogen, mittlerweile wurde er erfolgreich operiert.

Der Premier League-Verein hatte Thiago erst in diesem Sommer für die Rekordsumme von 33 Millionen Euro vom FC Brügge an Bord geholt. Gut möglich, dass sich der Ausfall auch auf die Situation von Ivan Toney (28) auswirkt. Der Toptorjäger wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, könnte nun aber doch in Brentford bleiben, da sein eingeplanter Ersatz langfristig ausfällt.