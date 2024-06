United verhandelt mit erfahrenem Duo

Manchester United befindet sich in Vertragsverhandlungen mit zwei Routiniers. Der Verein hat bei den Organisatoren der Premier League die vorläufige Kaderliste für die kommende Saison eingereicht. Auf dieser befinden sich auch Johnny Evans (36) und Tom Heaton (38). Mit beiden Spielern befindet sich United nach eigenen Angaben noch in Verhandlungen über eine Verlängerung der Ende Juni auslaufenden Verträge.

Beide Spieler stammen aus der Jugendakademie des Vereins. Evans stand seit 2006 in 228 Pflichtspielen für den Traditionsklub auf dem Platz. Ersatzkeeper Heaton war nach einigen Stationen in unterklassigen Ligen 2021 wieder zu seinem Heimatverein gewechselt und hütete in seiner Laufbahn dreimal den Kasten der Red Devils. Auch Anthony Martial (28) und Raphaël Varane (31) stehen auf der eingereichten Kaderliste. Beide werden den Klub allerdings verlassen, Manchester wird ihre auslaufenden Arbeitspapiere nicht noch einmal verlängern.