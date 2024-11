Bundesliga: Die FT-Topelf des 11. Spieltags

Spieler des Spieltags: Patrik Schick

Ein Tor mit rechts, eines mit links und eines per Kopf: Der Tscheche zeigte eindrucksvoll, dass die durch die Verletzung von Victor Boniface entstandene Lücke im Leverkusener Sturmzentrum keine ist. Einen Schick in Topform kann Bayer in den anstrengenden Wochen bis Weihnachten bestens gebrauchen.

Die FT-Topelf

Die Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick

FC Bayern - FC Augsburg 3:0

Bayer Leverkusen - Heidenheim 5:2

VfL Wolfsburg - Union Berlin 1:0

TSG Hoffenheim - Leipzig 4:3

VfB Stuttgart - VfL Bochum 2:0

Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0

Eintr. Frankfurt - Werder Bremen 1:0

Holstein Kiel - FSV Mainz 05 0:3

M’gladbach - FC St. Pauli 2:0