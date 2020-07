30 Millionen: Gleich zwei Freiburger zu Benfica?

Benfica Lissabon ist neben Robin Koch offenbar auch am zweiten deutschen Nationalspieler des SC Freiburg dran. Einem Bericht des Fernsehsenders ‚tvi 24‘ zufolge besteht konkretes Interesse an Luca Waldschmidt.

Demnach warten die Portugiesen beim 24-jährigen Angreifer analog zum Fall Koch das Urteil von Trainer Jorge Jesus ab. Gibt der 65-Jährige sein Go, will man versuchen Waldschmidt zu verpflichten.

Freiburg könnte in diesem Fall ein warmer Geldregen winken. Für das Paket aus Koch und Waldschmidt könnten laut ‚tvi 24‘ rund 30 Millionen Euro in den Breisgau fließen. Eine Summe, die nicht nur der SCF aktuell sehr gut gebrauchen könnte.

Ausstiegsklausel bei 23 Millionen

Hinter Waldschmidt liegt derweil eine mäßige Saison. Sieben Tore und drei Vorlagen gelangen dem spielstarken aber im Pressing nicht immer konsequenten Linksfuß in 23 Bundesligaspielen. Zum Stammpersonal zählte er nur zeitweise. Und das, obwohl er nach sieben Toren bei der U21-EM 2019 mit hohen Erwartungen in die Spielzeit gestartet war.

Waldschmidts Vertrag in Freiburg ist noch bis 2022 datiert und beinhaltet eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 23 Millionen Euro. Interesse sollen in den vergangenen Monaten unter anderem auch RB Leipzig und der FC Chelsea bekundet haben.