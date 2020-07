Medien: Benfica mit Koch einig

Benfica Lissabon hat im Transferpoker um Robin Koch einen wichtigen Schritt gemacht. Laut ‚O Jogo‘ sind sich die Portugiesen mit dem 24-jährigen Defensivspieler des SC Freiburg mittlerweile über einen Wechsel einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichbedeutend mit einem sichereren Transfer ist das aber offenbar nicht. Das letzte Wort soll diesbezüglich Jorge Jesus haben, der vor wenigen Tagen erneut das Cheftrainer-Amt bei Benfica übernommen hat.

Jesus hat das letzte Wort

Koch ist offenbar einer von vier Spielern, mit denen die Lissaboner in den Verhandlungen sehr weit sind. Die anderen drei: Helton Leite (29, Boavista Porto), Ezequiel Garay (33, vereinslos) und Mehdi Taremi (28, Rio Ave FC). Der 65-jährige Jesus soll nun entscheiden, welche Teile des Quartetts er in seinem Team haben will.

Im Fall Koch wäre es das erfolgreiche Ende monatelanger Verhandlungen. Der 24-Jährige wurde bereits im Winter offensiv mit Benfica in Verbindung gebracht. Im Team der Águias wäre er neben Julian Weigl (ehemals Borussia Dortmund) bereits der zweite Deutsche.