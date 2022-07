Rodrygo bekennt sich zu Real

Rodrygo wird Real Madrid noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Gegenüber ‚ABC‘ sagt der brasilianische Flügelstürmer: „Ja, ich werde meinen Vertrag verlängern. Real Madrid ist mein Traum.“ Aktuell steht der Rechtsfuß noch bis 2025 in der spanischen Hauptstadt unter Vertrag.

In der abgelaufenen Saison pendelte der 21-Jährige zwischen Startelf und Ersatzbank. Im Hinblick auf Reals Champions-League-Triumph war der Youngster einer der wichtigsten Akteure. Im Rückspiel gegen Manchester City (3:1) erzielte Rodrygo nach seiner Einwechslung zwei Treffer in den Schlussminuten und ebnete so den Weg für Reals 14. Titel in der Königsklasse.