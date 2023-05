Magdeburg: Ito soll bleiben

Der 1. FC Magdeburg möchte Leih-Profi Tatsuya Ito (25) über die aktuelle Spielzeit hinaus an Bord halten. Otmar Schork, Magdeburgs Geschäftsführer Sport, sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Das Konstrukt ist, dass er ausgeliehen ist. Das Zepter des Handelns liegt bei seinem Klub St. Truiden. Wir würden uns freuen, wenn er bei uns bleibt.“

An die VV St. Truiden ist der Offensivspieler vertraglich noch bis zum Sommer 2024 gebunden. Dementsprechend müssen sich der Zweitligist und die Belgier an den Verhandlungstisch setzen, um eine Lösung zu finden. Für Magdeburg stand Ito in der laufenden Saison bisher 33 Mal auf dem Rasen und war an neun Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, vier Vorlagen). In die Startelf wurde der Japaner lediglich sechsmal berufen.

