Lille lehnt „viel Geld“ ab: Sanches soll bleiben

Der OSC Lille möchte weiter auf die Qualitäten von Renato Sanches zurückgreifen. Man habe zwar „interessante Angebote“ bekommen, durch die man den Portugiesen für „viel Geld“ verkaufen könne, wolle aber nicht darauf eingehen, betont Präsident Gérard López gegenüber ‚RMC‘. Stattdessen sehe Lilles Plan vor, Sanches zu halten.

Vor einem Jahr war der 22-Jährige gegen 20 Millionen Euro vom FC Bayern in den Norden Frankreichs gewechselt und wurde nach enttäuschenden Jahren in München endlich glücklich. Bis zum Abbruch der Ligue 1 bestritt Sanches 30 Pflichtspiele für den OSC, in denen er vier Tore erzielte und eine Vorlage gab. Sein Vertrag in Lille ist bis 2023 datiert.